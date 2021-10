Apple Watch Series 7: Leaker rechnet mit langen Lieferzeiten

Die neue Apple Watch Series 7 wird ab kommendem Freitag von den Kunden vorbestellt werden können, allerdings dürfte es zu sehr langen Wartezeiten bei der Auslieferung kommen. Der Grund: Die Fertigung ist gerade erst angelaufen und Apple hat bis jetzt nur wenige Einheiten der neuen Apple Watch einlagern können.

Ab Freitag können Kunden die neue Apple Watch Series 7 vorbestellen. Der Startschuss für die Vorbestellungen fällt in Deutschland gegen 14:00 Uhr, wie zuletzt üblich. Gestern hatte Apple den Start des Verkaufs der neuen Apple Watch-Generation offiziell angekündigt, nachdem man auf der Keynote einen konkreten Termin schuldig geblieben war, Apfellike.com berichtete.

Doch es könnte für Kunden ein echtes Geduldsspiel werden, an ihre neue Uhr zu kommen, das zeichnet sich bereits jetzt ab.

Der bekannte Leaker Jon Prosser hat sich zuletzt abermals zur neuen Apple Watch Series 7 geäußert. Nachdem er zuletzt bereits zutreffend den Start der Vorbestellungen für diese Woche prognostiziert hatte, äußerte er sich nun auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu erwarteten Lieferschwierigkeiten.

Apple Watch Series 7 pre-orders start Friday, but it’s gonna be hard for you to get one. 👀

I’m told that mass production began just under a month ago, so stock is *very* limited.

If you want the new Apple Watch, be up bright and early on Friday.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 4, 2021