iPhone 13 mit endlos langen Lieferzeiten: Das steckt dahinter

Das iPhone 13 lässt sich auf seinem Weg zum Kunden länger Zeit als alle Vorgänger der letzten Jahre. Tatsächlich sorgen gleich eine ganze Reihe an Faktoren für extrem lange Lieferzeiten. Wie sieht es bei euch aus?

Apples neues iPhone 13 ist sehr gefragt. Die Lieferzeiten der vier neuen Modelle sind so lang, wie selten zuvor in den letzten Jahren. Wer heute ein iPhone 13 bestellt, kann etwa Mitte bis Ende des Monats mit einer Lieferung rechnen. Bei einigen Modellen dauert es aber auch noch länger: Das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max etwa ist in einigen Konfigurationen derzeit erst Anfang November beim Kunden.

Wir haben sogar Liefertermine um den 10. November herum beobachtet. Doch warum lässt sich das iPhone in diesem Jahr so viel Zeit?

Viele Faktoren verzögern die Lieferung

Da ist einerseits die weltweite Chipkrise. Apple konnte dieser aber mit weit im Voraus getätigten Käufen entgegenwirken und so Überkapazitäten aufbauen. Allerdings kam zuletzt eine deutliche Reduzierung der Fertigungskapazitäten in Vietnam erschwerend hinzu, wo Apple zahlreiche Komponenten der Kameras für das iPhone 13 fertigen lässt. Die dortigen Bandstraßen stehen dieser Tage wegen wiederholten lokalen Corona-Ausbrüchen vielerorts still.

In dieser Situation ist es keine Hilfe, dass diverse chinesische Fabriken zuletzt ebenfalls nicht mehr produzieren konnten, nachdem die chinesischen Behörden ihnen den Strom abgestellt hat, wie aus Agenturberichten hervorging. Hintergrund ist die angestrebte Erfüllung von Umweltzielen der chinesischen Führung. Schlussendlich hat womöglich auch Apple selbst das Interesse am neuen iPhone 13 ein wenig zu konservativ kalkuliert.

