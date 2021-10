Auf Playstation und Xbox: Apple Music für Konsolen könnte kommen

Apple Music könnte schon bald auf Playstation und Xbox laufen. Eine entsprechende App befindet sich scheinbar bei Apple in der Entwicklung, darauf deuten verschiedene Hinweise hin. Näheres ist allerdings noch nicht bekannt, doch der Schritt wäre plausibel.

Apple Music spielt vielleicht in absehbarer Zeit auch auf Spielkonsolen. Zuletzt waren verschiedene Hinweise aufgetaucht, die anzudeuten scheinen, dass der Streamingdienst von Apple bald auch für Xbox oder Playstation verfügbar sein könnte. So führte die Website von Apple Music zeitweise eine Formulierung, die besagte, dass Apple Music auf iPhones, Macs, diversen anderen Geräten sowie kompatiblen Spielkonsolen genutzt werden kann, wie Beobachter auf dem Kurznachrichtendienst Twitter notiert hatten.

it looks like Apple Music is coming to Xbox and PlayStation soon 👀 pic.twitter.com/JSY2igzU2E

— Tom Warren (@tomwarren) October 18, 2021