Facebook-Crash lässt Mitarbeiter nicht mehr ins Büro, Facebook-Domain stand zum Verkauf

Die Störung bei Facebook weitet sich immer weiter aus: Inzwischen können die Mitarbeiter nicht einmal mehr in ihre Büros hinein. Diese können nur mit einer funktionierenden Internetanbindung gebucht werden, diese gibt es jedoch aktuell im gesamten Facebook-Konzern nicht.

Das ist definitiv die größte Störung bei Facebook, die das Unternehmen jemals traf. Nicht nur funktionieren seit dem frühen Abend sowohl Facebook, Instagram und auch WhatsApp für die meisten Nutzer weltweit nicht mehr, Apfellike.com berichtete, auch können die Mitarbeiter nicht mehr auf ihre internen Werkzeuge zugreifen, um an der Lösung des Problems zu arbeiten, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Das könnten sie allerdings nun ohnehin nicht mehr, denn inzwischen haben die Beschäftigten nicht einmal mehr Zugang zu ihren Büros, wie ein Reporter des US-Senders NBC zuletzt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichtet hat.

Don't yet know exactly what's behind the DNS issue that's knocked Facebook/Instagram/WhatsApp offline, but it's really bad. Pretty much everything that runs through those three companies are inaccessible. Employees can't even enter conference rooms because they're IoT!

— Kevin Collier (@kevincollier) October 4, 2021