Kommt die Apple Watch Series 8 in drei Größen?

Die Apple Watch Series 8 könnte in mehr als den bekannten zwei Größen erscheinen: Damit würde sich eine der größten Änderungen im Lineup von Apples Uhr ergeben. Mit dem Update auf die Apple Watch Series 7 hatte Apple lediglich das Display etwas vergrößert, ein neues Design sahen die Kunden nicht.

Apple könnte für das kommende Update der Apple Watch eine größere Änderung im Lineup geplant haben. Die Apple Watch kommt vielleicht im nächsten Jahr in mehr als nur zwei Größen. Diese Spekulation setzte zumindest unlängst Ross Young in die Welt, der Analyst beobachtet mit der DSCC den Displaymarkt.

Would you like to see a bigger display on Series 8 of the Apple Watch in 2022?

— Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021