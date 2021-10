MacBook Pro 16 Zoll unterstützt Superschnelles Laden nur per MagSafe

Das neue MacBook Pro unterstützt einen neuen Schnelllademodus: Hierbei wird der Rechner innerhalb einer halben Stunde halbvoll geladen – eine überfällige Verbesserung. Allerdings wird dieser neue Fast Charging-Modus nicht auf allen Modellen an jedem Anschluss unterstützt, doch dies hat gute Gründe.

Apples neues MacBook Pro lädt schneller als seine Vorgänger: Es wird innerhalb einer halben Stunde zu 50% geladen – danach geht es naturgemäß langsamer. Allerdings wird dieser neue Schnelllademodus nicht in jeder Konstellation unterstützt. Er steht grundsätzlich am MacBook Pro 2021 mit 14,2 und 16,2 Zoll zur Verfügung, am großen Modell allerdings nur am MagSafe-Anschluss. Der Grund ist ein wenig in der Spezifikation des USB-C-Standards begründet.

MacBook Pro 16 Zoll braucht zu viel Energie

Das MacBook Pro 2021 16 Zoll wird mit einem 140 Watt-Ladegerät geliefert. Allerdings können im Rahmen von USB-C Power Delivery nur maximal 100 Watt übertragen werden. Das kleine MacBook Pro lädt nur mit maximal 96 Watt und bleibt somit unterhalb dieser Grenze.

Es gibt zwar eine Spezifikation für Power Delivery und einem Maximum von 240 Watt, bekannt als PD 3.1 EPR, diese wird auch vom Ladegerät des großen MacBook Pro unterstützt, jedoch nicht von dessen Anschlüssen. Grund ist wahrscheinlich schlicht der Umstand, dass es noch keine passenden Anschlüsse gibt, denn dieses Erweiterung des Standards ist noch sehr neu. Zukünftige Modelle werden allerdings sicherlich darüber verfügen.

Im Resultat bedeutet das allerdings, dass das MacBook Pro 16 Zoll nur am MagSafe-Anschluss schnell geladen werden kann.

Alle Details zu den neuen Modellen des MacBook Pro findet ihr kompakt in dieser Meldung bei uns.

