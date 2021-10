Neuer iMac: Mit 120 Hz und im Frühling auf dem Markt?

Apple hat zwar am Montag zwei neue MacBooks vorgestellt, weitere neue Rechner wurden allerdings nicht präsentiert. Dabei stehen noch verschiedene Updates aus. Eins davon erwartet mancher Beobachter nun im kommenden Frühling. Es dürfte auch hier ein M1 Pro- oder M1 Max-Chip zum Einsatz kommen.

Apple hat am Montag Abend bekanntlich das neue MacBook Pro 14 und 16 Zoll vorgestellt, hier dazu alle wichtigen Details. Darüber hinaus wurden allerdings keine neuen Modelle gezeigt. Dennoch stehen noch einige Macs für ein Update an. Dazu zählt etwa ein neuer größerer iMac. Der aktuelle iMac 27 Zoll kommt noch mit vergleichsweise alter Intel-Hardware von 2019 und ist heute nicht mehr zeitgemäß. Ein Update würde auf jeden Fall einen neuen Apple Silicon-Chip mitbringen.

Nun steht ein neuer Termin für die Vorstellung eines neuen großen iMac im Raum: Kommendes Frühling könnte es so weit sein.

Der neue iMac soll im ersten Quartal 2021 vorgestellt werden, zu dieser Behauptung verstieg sich zuletzt der Displayanalyst Ross Young von DSCC. Dieses erste Quartal 2021 dürfte für einen möglichen Release eines neuen iMac allerdings bedeuten, dass es im Rahmen einer Spring-Keynote im Frühling erfolgt.

OK, tweeted too early. The 27" MiniLED screen is going in an iMac in Q1'22, not an external monitor. May see a monitor later. Still 24Hz – 120Hz variable refresh…Sorry for the confusion!

— Ross Young (@DSCCRoss) October 20, 2021