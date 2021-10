MacBook Pro 2021: Standardmäßig 1080P-Webcam und 512 GB SSD?

Apple soll das kommende MacBook Pro mit einer besseren Webcam ausstatten. Dieser Schritt würde sicher viele Kunden erfreuen, aktuell sind die Kameras der diversen Mac-Modelle alles andere als ein Glanzstück der Apple-Erfahrung.

Apples MacBooks können mit vielen Eigenschaften punkten – vom Design bis zur Leistung sind sie nach wie vor branchenführend. Bi der Kamera sieht es leider ganz anders aus. Während Apple die Front- und Hauptkamera des iPads immer weiter aufwertet und mit Funktionen wie Center Stage echte Komfortfunktionen für Videokonferenzen bringt, hängt das MacBook hier noch in der Steinzeit.

720P ist bei der Webcam bis heute der Standard, lediglich im neuen iMac 24 Zoll sind es 1080P geworden – nicht großartig, aber zumindest etwas besser. Auf dieses Niveau soll das MacBook Pro 2021 auch gehoben werden.

Alle Modelle des neuen MacBook Pro 2021 werden eine 1080P-Kamera erhalten, schrieb zuletzt einer der bekannteren Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, der in der Vergangenheit bereits häufiger zutreffende Prognosen zu neuen Apple-Produkten getätigt hatte.

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick

— Dylan (@dylandkt) October 12, 2021