Ausgezeichnet: Dies sind Apples Top-Podcasts 2021

Apple hat die besten Podcasts des ausgehenden Jahres 2021 ausgezeichnet. Die Redaktion von Apples Podcasts-Team hat eine entsprechende Wahl getroffen, die sich auch an der jeweiligen Popularität der Produktionen orientiert, die sie auf Apples Podcasts-App erreicht haben.

Das sind Apples Top-Podcasts 2021 aus Deutschland

Nachfolgend haben wir einmal die von Apple ausgezeichneten deutschsprachigen Podcasts des Jahres 2021 für euch aufgezählt:

LANZ & PRECHT

Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?

Stahl aber herzlich – Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl

Alles auf Aktien

Terra X – Der Podcast

Weird Crimes

Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit BRIGITTE LEBEN

DIE IDEE. Ideen, Leute, Stories

Fenster auf Kipp

Tierisch menschlich – Der Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Katharina Adick

Apple schreibt zur Auszeichnung der diesjährigen Top-Podcasts in einer entsprechenden Presseinformation:

In diesem Jahr werden in Apple Podcasts Best of 2021 Sendungen vorgestellt, die den Hörer:innen in einer schwierigen und unsicheren Zeit ein starkes Gefühl der Verbundenheit vermitteln. Das erstklassige Redaktionsteam von Apple Podcasts kuratiert die Sendungen und stellt die besten neuen Sendungen vor, die die Hörer:innen im Jahr 2021 begeistert haben.

Was haltet ihr von der Auswahl der Titel? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren!

