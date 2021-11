Ein GB kostenlos: Deutsche Telekom mit spezieller Aktion für Prepaid-Kunden

Die Deutsche Telekom hat für Mobilfunkkunden mit Prepaid-Vertrag im November eine spezielle Aktion aufgelegt. Diese erhalten ein GB zusätzliches kostenloses Datenvolumen. Allerdings müssen sie hierzu eine Aufladung im Aktionszeitraum über eine vorgegebene Methode durchführen.

Die Deutsche Telekom verschenkt auch im November wieder kostenloses Datenvolumen an die meisten ihrer Kunden. Eine neu aufgelegte Aktion richtet sich in diesem Monat allerdings im speziellen an Kunden mit einem Prepaid-Tarif. Diese können ein Gigabyte kostenloses zusätzliches Datenvolumen erhalten, das sie für die Nutzung ihres mobilen Internetzugangs verwenden können.

Allerdings erfordert dieses Aufladegeschenk, wie die Telekom ihre Aktion nennt, eine andere Vorbedingung und nicht die Verwendung der App Mein Magenta, wie das sonst beim Datengeschenk üblich ist.

Eine Aufladung über eine vorgegebene Methode im Aktionszeitraum ist nötig

Wer von dieser Aktion profitieren möchte, muss sein Guthaben innerhalb des Aktionszeitraums aufladen – also noch bis Ende des laufenden Monats. Dabei muss die Aufladung auch mittels einer bestimmten Methode durchgeführt werden und leider sind auch wieder nicht alle Kunden mit einem Prepaid-Tarif von dieser Aktion mit eingeschlossen. Die Deutsche Telekom schreibt zu den Konditionen des Aufladegeschenk auf einer speziellen Webseite:

Bis zum 30.11.2021 erhalten Prepaid-Kunden in Tarifen mit inkludiertem Datenvolumen (ausgenommen MagentaMobil Start 1. Gen., Tarife mit voreingestellter DayFlat, Xtra Tarife und Family Card Start) bei der Sofort- oder automatischen Aufladung Ihres Prepaid-Guthabens 1 GB Datenvolumen (Telekom Aufladegeschenk) zusätzlich. Alle weiteren Auflademethoden sind ausgenommen. Das zusätzliche Datenvolumen ist 30 Tage gültig und gilt in Deutschland sowie in der Ländergruppe 1 inkl. Schweiz. Nach Verbrauch gelten wieder die Konditionen Ihres Tarifs bzw. Ihrer Datenoption. Bei mehreren Aufladungen innerhalb des Aktionszeitraums werden die 1 GB Datenvolumen nur einmal gewährt.

