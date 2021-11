iOS 15.2: Makromodus am iPhone 13 Pro bei Bedarf flexibel einschalten

Unter iOS 15.2 wird der Makromodus der Kamera im iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro sich noch flexibler nutzen lassen. Derzeit kann der Nutzer nur entscheiden, die Funktion generell auszuschalten oder die automatische Steuerung zu nutzen, die aber in manchen Situationen unpraktisch sein kann. In Zukunft geht das noch etwas intuitiver.

Apple hat eine weitere Verbesserung des AutoMarko-Modus in iOS 15.2 eingebracht, das zeigen Beobachtungen aus der jüngsten Beta für die registrierten Entwickler von iOS 15.2, die seit einigen Tagen vorliegt. Diese beinhaltet eine Neuerung bei der Nutzung des Makromodus, der aber nur in der Kamera des iPhone 13 Pr und iPhone 13 Pro Max zur Verfügung steht.

Hier hatte Apple bereits einmal nachgearbeitet: Ursprünglich war lediglich eine automatische Aktivierung des Makromodus möglich, die erfolgte, sobald der Nutzer sich einem Objekt mit der Kamera näherte, für viele Situationen erwies sich das allerdings als unpraktisch.

In der Folge brachte Apple mit iOS 15.1 die Möglichkeit, den AutoMakro-Modus zu deaktivieren, was sich in den Einstellungen der Kamera erledigen lässt, Apfellike.com berichtete, dann aber steht der Makromodus gar nicht mehr zur Verfügung.

Nutzung des Makromodus nach Bedarf

In iOS 15.2 wird es nun möglich sein, den Makromodus auch dann zu nutzen, wenn die Automatik deaktiviert ist. Hier erscheint ein Blumen-Symbol links unten in der Kamera-App, wenn ein Objekt nah genug für den Makromodus ist. Er kann dann nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) November 12, 2021

iOS 15.2 wird in wenigen Wochen für alle Nutzer als finale Version erwartet.

