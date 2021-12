How-To: Effizienter und produktiver werden auf dem Mac mit SetApp

Anzeige

Auf der Suche nach effizienten und produktiven Apps haben wir mit NotePlan, PDF Search, Chronicle und Ulysess hilfreiche Apps in SetApp entdeckt. SetApp ist eine Plattform, die gegen Zahlung einer App-Flatrate von 9,99 Euro einen Zugriff auf eine App-Sammlung von über 200 Apps bietet, und dazu gehören genannte Programme.

Was für eine Leistung die Apps in SetApp jeweils bieten und warum sie sinnvoll sind, darüber klärt unser informativer Beitrag auf.

Was ist SetApp?

Bei SetApp handelt es sich um eine starke Plattform, die eine App-Sammlung mit über 200 Mac-Apps umfasst, die in den Kategorien Finanzen, Wartung, Produktivität, Entwickler-Tools, Bildung, Schreiben, Bloggen, Lifestyle und Aufgabenverwaltung angesiedelt sind. Zusätzlich gibt es Apps, die nur für iOS offeriert werden. Die monatliche Flatrate für die Plattform beläuft sich auf 9,99 Euro, die erste Woche ist kostenlos und wer jährlich zahlt, spart 10 Prozent.

→ Zum SetApp-Bundle mit 200 Mac-Apps

Effizienter Notizen schreiben? NotePlan hilft

NotePlan ist eine schöne schlanke Notizen-App, die sehr mächtig ist und durch ihren minimalistischen Aufbau den Fokus auf das Schreiben gelegt hat. Mit der App lassen sich Notizen, Kalender, Bullet Journale und Listen erstellen.

Integrierter Kalender

Die App ist um einen Kalender herum programmiert worden und wenn eine Notiz oder Aufgaben mit einer Frist eingetragen wurde, erfolgt eine automatische Übernahme dieser Einträge in den Kalender. Das Ergebnis ist eine Übersicht von Aufgaben, die zu erledigen sind und der Kalender kann problemlos mit Google Kalender und anderen externen Plattformen wie iCal synchronisiert werden.

Automatische Notizen am Mac

Unterstützt werden Tags, Filter und Kontrollkästchen, womit Notizen sehr sinnvoll gestaltet werden können. Eine Notiz kann je nach Wunsch eine Checkliste oder Aufgabenliste werden, wobei Tags das Sortieren vereinfachen. Markdown wird für ein leichteres Lesen und organisieren der verfassten Notizen unterstützt.

Mac Backup verbessern: So geht’s

Ein robustes Backupsystem in NotePlan sichert alle Notizen auf dem persönlichen iCloud-Server. Für eine effiziente Nutzung lassen sich Hotkeys einrichten. NotePlan ist auf jedem iOS-Gerät nutzbar und ermöglicht eine Synchronisation zwischen den Geräten, um etwa eine unterwegs geschriebene Notiz daheim auf dem Mac weiterzuschreiben.

Intelligente Textsuche am Mac mit PDF Search

Auf der Suche nach bestimmten Zahlen, Informationen oder Daten können PDFs zu einer echten Herausforderung werden. Denn Standard-Apps wie Vorschau bieten nur begrenzte Möglichkeiten der Textsuche und hier kommt die App PDF Search ins Spiel. Das starke Hilfsprogramm arbeitet mit einer KI, findet Entsprechungen für die eingegebenen Suchbegriffe, checkt verwandte Begriffe, mehrfache Wortkombinationen und zeigt Resultate I einem leicht verständlichen Format an.

Superschnelle PDF-Suche

Hyperschnell werden hunderte Seiten PDF-Dokumenten durchsucht und alle möglichen Kombinationen der Suchwörter gefunden. Eine zeitgleiche Suche durch mehrere PDF-Dateien ist möglich und die flinken Suchresultate erhöhen den Workflow deutlich.

Eine KI erkennt falsch getippte Suchbegriffe automatisch, korrigiert sie und nach verwandten Elementen zugleich gesucht. Hierfür werden kontextabhängige Informationen verwendet, die bei einem Großteil der Such-Apps fehlen. Menschliche Fehler werden kompensiert und Suchalgorithmen genutzt.

Die aktuellsten, wichtigsten und besonderen Resultate zeigt PDF Search in der korrekten Reihenfolge mit der praktischen Ranking-Funktion an. Es wird angezeigt, ob sich die gesuchten Wörter im Titel, Kopfzeilen oder Absätzen befinden. Neueren Dateien gewährt das Tool automatisch Priorität.

Ein Reader ermöglicht einem auf bequeme Art PDFs zu lesen und durchzusuchen. Er verfügt über sinnvolle Anmerkungswerkzeuge, wozu beispielsweise Unterstreichen und Hervorheben zählt. Auf diese Weise können die Ergebnisse sofort genutzt und nach protokolliert werden.

Mit der WLAN-Synchronisation können PDF-Dateien auf dem Mac basierend auf dem iPhone oder iPad durchsucht werden. Dateien werden durch einen einzigen Klick über WLAN synchronisiert, wodurch Dokumente überall verfügbar sind und dafür muss das iPhone, iPad oder iPod Touch nur im gleichen Netzwerk angemeldet sein. Die iOS-Version von PDF Search bietet eine automatische Umwandlung von Microsoft Office, RTF-Dokumenten und iWork-Dateien in PDFs an, während die MacOS-Version dafür einen PDF Converter benötigt.

Minimalistische und sichere Rechnungsorganisation mit Chronicle

Die persönlichen Finanzen werden mit Chronicle optimal verwaltet und ist ein leichter, sicherer und effizienter Zahlungsplaner für den Mac. Über bevorstehende Zahlungen erinnern Benachrichtigungen, wodurch Gebühren für verspätetes Bezahlen fälliger Rechnungen verhindert wird. Jegliche Rechnungen werden zentral an einer Stelle aufbewahrt, die sich terminieren, checken und analysieren lassen, um das Budget ideal zu planen.

Zahlungserinnerungen und Meldungen gewährleisten eine stets pünktliche Bezahlung der Rechnungen. Die Rechnungserfassung, Rechnungsprüfung und der Zahlungsprozess werden gestrafft. Der Zahlungsverlauf wird einfach geprüft und Nachweise aller Zahlungen stehen sofort zur Verfügung. In den Informationen stehen die Bestätigungsnummerm und alle Belege, die heruntergeladen oder eingescannt wurden.

Der integrierte Rechnungsmanager bietet einen zeitsparenden Zugriff auf die fälligen Rechnungen über ein Menü. Zahlungsstatistiken und hinzugefügte Belege können eingesehen werden. Die Finanzen bleiben auf diese Weise immer im Blick. Für die Planungen steht ein Zahlungsverlauf mit Zahlungsgrafiken, Monatsdiagrammen und Diagramme einzelner Zahlungen bereit. Ausgaben lassen sich mit dem Zahlungsverlauf ebenfalls planen.

Ein sicherer integrierter Browser steht einem in Chronicle zur Verfügung, um die Rechnungen online zu bezahlen. Alternativ können wir den Standardbrowser nutzen. Über die iCloud-Synchronisation haben wir Zugriff auf jegliche Rechnungen, können alle Zahlungen auf jedem iPhone, iPad oder Mac verwalten. Mobil können Rechnungen über die separat erhältliche iOS-Veraion verwaltet werden.

Umfangreiche Text-App fürs Schreiben: Ulysses

Die Text-App Ulysses ist ein Textverarbeitungsprogramm mit hohen Funktionsumfang, die einen ohne Ablenkung fokussiert schreiben läßt und über einen Markdown-Editor verfügt. Der Fokusmodus sorgt für eine Konzentration auf den Inhalt. Nach Fertigstellung verwenden wir den Markdown-Editor um den geschriebenen Text zu formatieren, zu strukturieren und zusätzliche Zeichen hinzufügen. Fußnoten, Titel und alle weiteren Komponenten eines Textes sind einfach zu formatieren.

Alle Texte werden an einem Ort in Form einer übersichtlichen Bibliothek gespeichert und dies unabhängig davon, ob es sich um Notizen, einen Roman, Skizzen oder eine Doktorarbeit handelt. Die iCloud-Synchronisation speichert die Texte in der iCloud und mit der mobilen Ulysses iOS App kann das Geschriebene überall bearbeitet werden.

In WordPess und Medium können wir Ulysses zur Veröffentlichung unserer Texte integrierten, was zeitsparend und effizient ist. Mit einem einfachen Klick auf den Button “Veröffentlichen” in dem Textprogramm wird der Text sofort im Blog oder auf der Homepage publiziert. Das verfasste Buch kann nach Festlegung eines Stils als PDF oder E-Book exportiert werden.

Die in unserem Beitrag beschriebenen Apps und über 200 Programme sind mit dem SetApp-Abo ab 9,99 Euro pro Monat verfügbar, wobei die erste Woche kostenlos ist.

