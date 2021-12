iPhone ohne SIM? Leaker stützt Gerüchte um Wegfall der Nano-SIM

Verliert das iPhone tatsächlich seinen SIM-Slot? In en letzten Tagen flackerten entsprechende Spekulationen mehrfach auf, nun wird diese Annahme erneut gestützt, von einem Leaker, der in der Vergangenheit bereits auf eine profunde Trefferquote kam.

Apple stattet seine iPhones bereits seit Erscheinen des iPhone Xs im Jahr 2017 mit einer eSIM-Funktionalität aus. Das bedeutet: Die SIM-Karte wird nicht länger als physische Karte, sondern als digitales Profil verwendet. Der Vorteil: Schnelleres Tauschen und Wechseln von Mobilfunktarifen, zumindest dann, wenn die Provider mitspielen, was sie in den ersten Jahren der eSIM nicht taten.

Zuletzt wurde verschiedentlich darüber spekuliert, dass das iPhone in Zukunft ganz ohne Slot für eine SIM auskommen wird, Apfellike.com berichtete. Gar schon das iPhone 14 könnte ohne einen Nano-SIM-Slot ausgeliefert werden, hieß es, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Nun hat einer der bekannteren Leaker sich ebenfalls zu dieser Annahme geäußert: Er zitierte hierzu lediglich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter eine seiner eigenen Aussagen aus dem Februar, in der er eine solche Entwicklung in Aussicht gestellt hatte.

I am in agreement with recent rumors regarding the removal of the physical SIM card tray. In February, I had shared the following information below: https://t.co/zOyeJr0V1d

