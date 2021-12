iTunes-Countdown 2021 Tag 29: Heute „Chaos Walking“ für 4,99€ kaufen

Das Jahr nähert sich nun so langsam aber sicher dem Ende und auf den letzten Metern bietet euch Apple in seinem 2021er Countdown noch einmal ein paar interessante Filme an. Heute gibt es einen spannenden Sci-Fi-Thriller im Angebot.

In einer nahen Zukunft findet Todd Hewitt die mysteriöse Viola, die nach einer Bruchlandung auf dem fernen Planeten „New World“ gestrandet ist. In Todds Heimatstadt Prentisstown sind alle Frauen verschwunden und die männlichen Bewohner stehen unter dem Einfluss des rätselhaften „Lärm“ – eine seltsame Kraft, die alle Gedanken für jeden und jederzeit hörbar werden lässt. In dieser gefährlichen und feindlichen Welt ist Violas Leben von Anfang an in Gefahr. Gemeinsam mit Todd begibt sie sich auf die Flucht vor dem Anführer von Prentisstown (Mads Mikkelsen) und seinen Männern. Dabei kommen die beiden einer unglaublichen, dunklen Wahrheit auf die Spur und müssen schon bald um ihr Leben rennen… Tom Holland und Daisy Ridley spielen in einem futuristischen Science-Fiction-Abenteuer unter der Regie von Doug Liman, basierend auf der gleichnamigen Buchreihe des preisgekrönten Autoren Patrick Ness.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot. Übrigens, mit dem Heiligabend endet die Aktion keinesfalls. Bis zum 31. Dezember 2021 gibt es noch die kommenden Tage jeden Tag einen neuen reduzierten Film zu entdecken.

