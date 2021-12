HomePod Mini für Erinnerungen, iMessage und mehr nicht mehr zu gebrauchen? Ihr seid nicht allein

Der HomePod Mini hat aktuell ein mehr als ärgerliches Problem mit dem Befolgen von Befehlen. So lassen sich etwa keine Erinnerungen mehr erstellen, auch das Verschicken von Nachrichten funktioniert nicht mehr. DerApple-converted-space“> ug tritt anscheinend nur auf, so lange der HomePod auf Deutsch eingestellt ist. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Apples HomePod Mini macht den Nutzern aktuell – wieder einmal – keine Freude. Seit einigen Tagen sperrt sich der kleine Lautsprecher bei der Ausführung von allerhand Anweisungen. So können Nutzer etwa aktuell keine Erinnerungen mehr erstellen, wie sie etwa in entsprechenden Diskussionen in Apples eigenen Supportforen beschreiben. Darüber hinaus ist es auch nicht mehr möglich, Nachrichten per iMessage zu erstellen.

Uns vorliegenden Berichten nach tut sich der HomePod Mini darüber hinaus auch damit schwer, Lampen ein- oder auszuschalten, vor einigen Wochen gab es schon einmal Probleme bei simpelsten Anfragen wie der nach der Uhrzeit.

Apple ist bei der Fehlersuche nicht hilfreich

Einige Betroffene haben sich bereits an Apple mit der Bitte um Hilfe gewandt, doch dort zeigte man sich rat- und ahnungslos. Uns vorliegenden Schilderungen ist die Störung aber zumindest bei manchen Mitarbeitern des Supports bekannt, die Probleme treten danach auch nur auf, wenn die Systemsprache auf Deutsch gestellt ist. Das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen oder des ganzen HomePod Mini bringt zumindest aber keine Abhilfe.

Ob Apple diesen nervigen Bug, der den HomePod Mini praktisch unbrauchbar macht, nun auch zeitnah lösen kann, muss noch abgewartet werden.

