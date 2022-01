Apple TV+ stellt neue Kreativ-Strategin für Deutschland ein

Apple TV+ Deutschland erhält eine neue Kreativ-Chefin: Franziska An der Gassen arbeitet in Zukunft aus München für den Streamingdienst von Apple. Sie bringt reichlich Erfahrung aus der deutschen Filmbranche mit. Bis jetzt fehlen Apple TV+ noch Originals aus anderen Märkten als den USA.

Franziska An der Gassen wechselt den Arbeitgeber: Sie arbeitete zuvor für eine Tochterfirma von Constantin Film. Nun wechselt sie nach München und arbeitet fortan für Apple TV+ Deutschland, wie der Branchendienst Meedia berichtete. Sie ist dort als Kreativ-Chefin Deutschland tätig und berichtet an den Chefstrategen für Apple TV+ in Europa, Jay Hunt.

An der Gassen bringt eine Menge Erfahrung speziell der aus der deutschen Filmszene mit. Sie war an der Produktion verschiedener Spielfilme wie „Ihr Name war Maria“, „Sumo – Eine Frage der Größe“, „Die Diva, Thailand und wir!“, „Weihnachten für Einsteiger“ beteiligt. Für ihre Mitarbeit an dem Streifen „Kranke Geschäfte“ erhielt sie den Produzentenpreis der Deutschen Akademie für Fernsehen.

In ihrer letzten Produktion verantwortete sie sie Produktion von Spielfilmen und Serien, was sie für den neuen Job qualifiziert.

Apple TV+ fehlt der Fokus auf fremde Märkte

Apple TV+, an sich ohnehin noch immer mit einem kleinen Katalog hauptsächlich aus Originals ausgestattet, fehlt eine internationale Ausrichtung. Die Produktionen sind größtenteils deutlich auf den amerikanischen Markt zugeschnitten und so entsteht bei einigen Originals eine kulturelle Barriere.

Bis jetzt sind nur wenige nicht amerikanische Originals auf Apple Tv+ angelaufen, dazu zählt etwa die Comedy-Serie „Trying“ aus Großbritannien. Ob der kreative Neuzugang hieran etwas ändern will oder wird, bleibt abzuwarten.

