Enttäuschung ohne Ende: Auch Apple Watch S8 ohne neue Health-Sensoren?

Apple schafft es womöglich auch dieses Jahr nicht, die Apple Watch deutlich weiterzuentwickeln. Noch eine weitere Generation kommt möglicherweise ohne neue Sensoren, auf bestimmte Health-Features müssen Kunden vielleicht noch viele Jahre warten. Braucht es unter diesen Umständen überhaupt eine neue Apple Watch in jedem Jahr?

Die Apple Watch Series 7 war für viele Käufer und Beobachter, so auch uns, der größte Apple-Flop des vergangenen Jahres: An Neuerungen brachte sie nur das größere Display, das neue Design blieb ebenso auf der Strecke wie neue Features. Das könnte sich im kommenden Herbst noch einmal wiederholen, denn laut Mark Gurman ist Apple weit davon entfernt, einen oder mehrere neue Health-Sensoren in die Uhr zu integrieren.

In der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt der Bloomberg-Redakteur, Apple werde kaum vor mehreren Jahren einen neuen Sensor für die Uhr bringen. Ursprünglich habe man geplant, einen Körpertemperatursensor in die Apple Watch Series 8 einzubauen, so Gurman.

Das Health-Team kommt nicht mehr weiter

Dann aber habe man die Pläne revidiert, nicht vor 2023 könne dieser Sensor nun realisiert werden. Bis zur Einführung einer Blutdruckmessung, wie sie eigentlich für die Apple Watch geplant ist, dauere es noch wenigstens zwei Jahre – eher mehr. Und die schon lange gerüchteweise geplante Blutzuckermessung in der Apple Watch sollten Kunden eher nicht vor der zweiten Hälfte der Dekade erwarten. Vor diesem Hintergrund kann man durchaus fragen, ob Apple überhaupt noch jährlich eine neue Apple Watch auf den Markt bringen sollte, da die technische Entwicklung mit dem Marketing-Sprech des Unternehmens offenbar auf lange Sicht nicht mehr Schritthalten kann.

