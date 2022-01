Leaker: Steinzeit-Design des iPhone SE bleibt bis 2024 unverändert

Das iPhone SE kommt wohl dieses Jahr in einer dritten Generation. Vom Design her wird sie sich aber wahrscheinlich kaum vom aktuellen Modell unterscheiden. Und es gibt noch eine schlechte Nachricht: Ein frisches Design lässt vielleicht noch satte zwei Jahre auf sich warten.

Das iPhone SE sieht heute schon reichlich angestaubt aus: Mit seinen dicken Displayrändern, dem kleinen 4,7 Zoll-Bildschirm und dem Home-Button wirkt es reichlich aus der Zeit gefallen. Daran wird sich aber wohl auch beim iPhone SE 3 nichts ändern. Dieses Modell wird für diesen Frühling erwartet, aktuell soll bereits die Massenproduktion vorbereitet werden, apfellike.com berichtete.

Nun stützt einer der bekannteren und in diesem Fall bedauerlicherweise auch treffsichereren Leaker diese Annahme: Danach soll das iPhone SE 3 weitgehend im selben Design erscheinen, lediglich der Touch ID-Sensor soll in den seitlichen Power-Button wandern, wie es aktuell auch bereits beim iPad Air der Fall ist.

Noch frustrierender ist aber ein anderer Ausblick des Leaders: Danach wird sich das iPhone SE erst in zwei Jahren in einem grunderneuerten Look zeigen, schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Eine Version, die am iPhone XR orientiert ist, war zuvor bereits für das kommende Jahr ins Gespräch gebracht worden.

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022