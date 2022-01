Montage: So könnte das iPhone 14 Pro aussehen

Das iPhone 14 Pro soll ohne Notch kommen, aber wie sieht das dann konkret aus? Ein Entwurf hilft dabei, sich das kommende Top-Modell vorzustellen. Das Loch auf der Front sieht hier eher aus wie eine Pille. Ob Apple wirklich ein solches Design wählt, bleibt abzuwarten.

Apple wird das iPhone 14 Pro womöglich erstmals ohne eine Notch ausliefern. Die günstigeren Varianten kommen wohl weiter mit dem ikonischen Designmerkmal, das bereits seit dem iPhone X bekannt ist, doch auf der Front des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max könnte fortan ein Loch die Frontkamera beherbergen.

Mocked up what a potential iPhone 14 Pro with a pill-shaped cutout might look like. pic.twitter.com/E3C1Bygd45

— Jeff Grossman (@Jeffrey903) January 9, 2022