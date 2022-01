Mit Loch: Wie sieht das iPhone 14 aus?

Das iPhone 14 hat ein Loch: Statt der Notch, wird dieses in Zukunft die Frontkamera aufnehmen, wird aktuell vermutet. Wie das konkret aussehen könnte, zeigen nun erste Leaks. Diese sind allerdings mit robuster Skepsis zu betrachten.

Das iPhone 14 wird wohl zumindest teilweise Schluss machen mit der Notch, die alle neuen iPhone-Modelle seit 2017 begleitet. Im aktuellen iPhone 13 ist sie ein wenig kleiner geworden, das fällt jedoch kaum auf. Wenn sie dagegen komplett wegfällt, wird das kaum zu übersehen sein, zumal wohl nicht alle Modelle so umgestaltet werden.

Nur das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max werden wohl mit einem Loch in der Front kommen und damit deutlich hervorstechen und sich krass von allen anderen iPhones abheben. In diesem Loch wird Apple wohl die Frontkamera unterbringen.

Das könnte im Endresultat so aussehen, wie dieser Leak zeigt, der zuletzt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet wurde. Er soll einen Ausblick auf das zu erwartende Design liefern.

This is likely real for the 14 Pro/Pro Max. Just a heads up, the hole punch is that center piece. The hole next to it is a reflective piece for the Face ID module, which will in turn cover the dot projector. It won’t be visible from the outside pic.twitter.com/GSCbUzquXH

— Michael (@NTFTWT) January 3, 2022