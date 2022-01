Telekom, Vodafone und Co. blockieren iCloud Private Relay teils bereits aktiv, bei euch auch?

Apples iCloud Private Relay stößt bei den großen Netzbetreibern auf Missfallen. Einige schaffen bereits Tatsachen und haben begonnen, die Funktion in ihren Netzen aktiv zu sperren. So scheint die Telekom auch deutsche Kunden bereits von der Nutzung auszuschließen. Wie sieht es bei euch aus?

Apples Feature iCloud Private Relay ist vielleicht der größte Fortschritt im Datenschutz an iPhone und iPad der letzten Jahre, doch die großen Mobilfunkbetreiber würden das Rad am liebsten zurückdrehen. In einem offenen Brief fordern sie die Abschaltung der Funktion, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Einige Provider wollen offenbar nicht auf eine mögliche Antwort des Regulierers warten. Sie beginnen bereits damit, das Feature in ihren Netzen aktiv zu blockieren.

Private Relay wird teils auch schon in Deutschland blockiert

So berichteten etwa Mobilfunkkunden der Töchter der Telekom T-Mobile UK und T-Mobile US über eine Meldung in den Einstellungen, wonach iCloud Private Relay für ihren Tarif nicht verfügbar sei. Diese Beobachtung machten auch Kunden von EEE in Großbritannien und Sprint in den USA und zeigten sich hierüber in den sozialen Medien wenig begeistert.

@9to5mac Looks like @TMobile USA is also blocking #icloud Public Relay. I’m a former Sprint user. — Jon Guidry (@guidryjd) January 10, 2022



Wir haben auch Berichte deutscher Geschäftskunden der Telekom erhalten, wonach iCloud Private Relay blockiert wird. Wir haben die Pressestellen der drei großen deutschen Provider um Stellungnahme hierzu gebeten.

Stand jetzt können wir eine Blockade von iCloud Private Relay auf den Smartphones in der Redaktion noch nicht bestätigen. Wie sieht es bei euch aus? Teilt eure Beobachtungen!

