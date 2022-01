Mit Update: HomePod erhält Mehrbenutzermodus in weiteren Ländern

Der HomePod erhält mit dem kommenden Update auf die Version 15.3 der HomePod-Software das Feature des Mehrbenutzermodus in weiteren Ländern. Die Funktion erlaubt es, Profile einzurichten, die den Stimmen von verschiedenen Haushaltsbewohnern zugeordnet werden können. Das Feature wurde nach langer Verzögerung zwischenzeitlich auch in Deutschland verfügbar gemacht.

Apple wird dem HomePod mit dem kommenden Update neue Funktionen spendieren, das geht aus den Notizen zum Release Candidate der HomePod-software 15.3 hervor, die aktuell von einigen ausgewählten Entwicklern getestet werden kann. Diese Softwareaktualisierung dürfte in der kommenden Woche erscheinen.

Der HomePod erhält Mehrbenutzermodus für Italien und Indien

Apple wird die Funktion des Mehrbenutzermodus in weiteren Märkten einführen, das geht aus den Notizen zum Update hervor. Diese Funktion soll in Italien sowie in indischem Englisch verfügbar gemacht werden. In beiden Märkten ist der HomePod Mini inzwischen erhältlich.

Der Mehrbenutzermodus erlaubt es, bis zu sechs Profile anzulegen, die den Stimmen verschiedener Nutzer zugeordnet werden können. Diese Profile stellen dann individuelle Inhalte wie Nachrichten, E-Mails oder Kalendereinträge sowie Erinnerungen einzelner Haushaltsmitglieder bereit. Apples HomePod unterstützt dieses Feature aktuell bereits in Deutschland, dort zeigt der HomePod Mini aber zuletzt andere Probleme, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Wann diese Bugs für Nutzer in Deutschland beseitigt sein werden, ist nicht klar, Apples Support erwies sich verschiedenen Berichten von Nutzern nach in dieser Sache bis jetzt wenig hilfreich.

Ähnliche Beiträge