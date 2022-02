Die Hälfte der Amerikaner tragen AirPods oder Beats, was nutzt ihr?

Apple dominiert den Markt für Bluetooth-Kopfhörer, zumindest in den USA. Am Ende tragen fast die Hälfte der Amerikaner, die solche Kopfhörer nutzen, Modelle von Apple. In Europa und Deutschland sieht es etwas anders aus: Welche Kopfhörer sind eure Favoriten?

Apple ist zur dominierenden Größe bei Bluetooth-Kopfhörern geworden, zumindest in den USA, das zeigt eine aktuelle Erhebung der Marktforscher von Statista. Allein die AirPods kamen dort zuletzt auf einen Marktanteil von rund 34,4%, sie sind damit die führenden Kopfhörer in der größten Volkswirtschaft der Welt. Aber auch der zweite Platz geht an Apple, nämlich in Form von Beats.

Rund 15,3% aller Amerikaner, die Bluetooth-Kopfhörer tragen, tragen ein Modell aus der inzwischen recht großen Beats-Familie, zeigt die Studie.

Die Hälfte der Amerikaner nutzt AirPods oder Beats

Daraus ergibt sich: Rund die Hälfte der Amerikaner nutzt ein Kopfhörermodell von Apple. Auf dem dritten Platz findet sich schließlich Bose dicht gefolgt von Samsung mit 12,5% respektive 12,2% Marktanteil.

Auf den Plätzen folgen JBL, das aber zu Samsung gehört, Sony, Sony, Skullcandy und LG

Wedbush-Analyst Dan Ives geht aktuell davon aus, dass Apple mit den AirPods und Beats rund 20 Milliarden Dollar verdient. Bis Ende des Jahres könnte das Unternehmen rund 100 Millionen Einheiten verkaufen.

Für die Erhebung wurden rund 4.000 Amerikaner ab 18 Jahren befragt.

