Für 199 Dollar: Kommt das günstigste iPhone aller Zeiten?

Ein iPhone für weniger als 200 Dollar, das gab es noch nie, zumindest nicht bei Apple. Es wäre aber eine gute Idee, sagt Mark Gurman. Dadurch könnte Apple neue Kunden erreichen, die sich bis jetzt kein iPhone leisten konnten oder wollten.

iPhones sind für vieles bekannt, aber nicht für ihren günstigen Preis. Auch die erschwinglicheren Modelle wie das iPhone SE oder das iPhone XR kann man nicht als im eigentlichen Sinn günstig bezeichnen. Das sollte sich aber ändern, meint der Redakteur Mark Gurman, der für Bloomberg Apple schon lange beobachtet und als guter Kenner der internen Vorgänge in Cupertino gilt.

Diese Überlegung stammt aber laut Gurman nicht aus seinen Quellen, sondern entspringt eher einer ökonomischen Einschätzung. In wenigen Wochen dürfte Apple das iPhone SE 2 vorstellen, Apfellike.com berichtete. Es soll mit 5G-Unterstützung und dem leistungsfähigen A15-Chip kommen. Doch Apple wird das aktuelle iPhone SE wohl im Lineup lassen und hier ergäben sich laut Gurman viel versprechende Möglichkeiten.

Das iPhone SE für 199 Dollar bietet Apple ganz neue Möglichkeiten

Apple könnte das iPhone SE 2020 weiter anbieten und sollte hier einen Preis von 199 Dollar wählen. Dadurch ließen sich viele Verbraucher ansprechen, die sich bis jetzt kein iPhone leisten konnten oder wollten. Vor allem wären so auch Kundengruppen in ganz neuen geografischen Segmenten erreichbar.

Apple könnte Kunden in Afrika, Teilen Asiens und Südamerika erreichen. Die Gewinnspanne wäre zwar niedriger, aber langfristig wöge die Möglichkeit, neue Kunden in das eigene Ökosystem zu holen, deutlich schwerer. Diese buchen in Zukunft dann möglicherweise Dienste wie Apple Music, Apple TV+ oder Abos im App Store, an denen Apple die bekannte 30%-Beteiligung erhält. Ob Apple tatsächlich einen so günstigen Einstiegspreisen für das alte iPhone SE wählt, bleibt allerdings abzuwarten.

