Ende April im Handel? iPhone SE 3-Displayproduktion läuft an

Das iPhone SE 3 wird wohl irgendwann im Laufe des Jahres vorgestellt werden. Aktuell deutet sich ein Marktstart im April an, möglicherweise auch etwas später. Die Produktion der Panels wirdApple-converted-space“> momentan vorbereitet.

Apple wird irgendwann in den nächsten Monaten wohl ein iPhone SE 3 auf den Markt bringen. Derzeit soll die Produktion der Displays anlaufen, das schreibt der Analyst Ross Young auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er beobachtet die Displaybranche für den Thinktank DSCC.

Young geht davon aus, dass die Endmontage des neuen iPhone SE 3 dann im März anlaufen könnte. Den Verkaufsstart des neuen Modells erwartet er dann gegen Ende April. Denkbar wäre auch, dass der Launch erst in die ersten Maitage fällt. Damit käme das neue iPhone SE 3 dann ein wenig später als erwartet.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May.