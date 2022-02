Kommt der HomePod Mini bald in die Niederlande?

Die HomePod-Software wurde mit der jüngsten Beta um die Unterstützung für die Mehrbenutkererkennung in Niederländisch erweitert. Das dürfte darauf hindeuten, dass der HomePod Mini in Bälde in dem Nachbarland auf den Markt gebracht wird. Apple wird den HomePod Mini dem Vernehmen nach in diesem Jahr in verschiedenen Märkten einführen.

Apple hat zuletzt eine weitere Welle neuer Betas an die registrierten Entwickler verteilt. Auch wurde eine vierte Testversion der HomePod-Software 15.4 an einige ausgewählte Tester gegeben. Abweichend vom üblichen Prozess können nicht alle Entwickler die HomePod-Betas laden, sie werden nur einer begrenzten Gruppe aus Entwicklern angeboten.

Die Beta 4 der HomePod-Software 15.4, die auf tvOS 15.4 Beta 4 basiert, bringt dabei eine Neuerung. Sie unterstützt jetzt auch die Personenerkennung.

Der HomePod Mini könnte in die Niederlande kommen

Dieses Feature erkennt bis zu vier Personen im eigenen Haushalt. In Abhängigkeit zur erkannten Person kann damit der Zugriff auf individuelle Nachrichtenverläufe, Kalender oder Erinnerungen erfolgen. Apple plant offenbar, den HomePod Mini auch in den Niederlanden einzuführen.

In diesem Jahr steht dem Vernehmen nach die Markteinführung in einigen weiteren Ländern bevor, darunter Schweden, Russland und Belgien. Die HomePod-Software 15.4 dürfte Mitte März auf alle HomePod und HomePod Mini aufgespielt werden.

Der HomePod Mini ist aktuell der einzige Smart Speaker, der von Apple aktiv verkauft wird. Der originale HomePod ist schon längere zeit aus dem Lineup verschwunden. Über eine mögliche Erweiterung des Portfolios wurde zwar verschiedentlich spekuliert, konkrete Details hierzu gibt es allerdings nicht.

