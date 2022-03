Ukraine: So spenden Vodafone-Kunden zehn Euro für Kriegsopfer

Der Ukrainekrieg macht aktuell Menschen weltweit fassungslos. Vor allem in Europa sind die Ängste groß, aber auch die Solidarität. Vodafone erlaubt aktuell Geldspenden in Höhe von zehn Euro, die direkt per SMS veranlasst werden können. Auch Gespräche und das Roaming in der Ukraine sind aktuell kostenlos.

Derzeit schockiert der erste Krieg in Europa seit über 70 Jahren die Menschen über Ländergrenzen hinweg. Grenzüberschreitend groß ist auch die Solidarität für die Kriegsopfer und Vertriebenen aus der Ukraine. Der Mobilfunker Vodafone reagiert nun auf die jüngste Entwicklung und legt ein eigenes Hilfspaket auf.

Das Unternehmen erlaubt es Kunden, eine kleine Spende per SMS zu tätigen, um direkte Hilfe zu leisten.

So spendet ihr zehn Euro für die Opfer des Krieges

Vodafone erklärt in einer Pressemitteilung von heute, wie ihr für die Opfer des Krieges in der Ukraine spenden könnt.

Vodafone schreibt Millionen seiner Kundinnen und Kunden an und bittet um Hilfe. Für die Menschen aus der Ukraine. Die jetzt im Kriegsgebiet leiden oder in anderen Ländern Schutz suchen müssen. Um ihnen zu helfen, stellt der Düsseldorfer Kommunikationskonzern seine Netze zur Verfügung. Und lässt Spenderinnen und Spender mit einer kleinen SMS Großes bewirken. Einfach, unbürokratisch und schnell. Wer eine SMS mit dem Kennwort UKRAINEHILFE an die 44844 sendet, spendet damit umgehend 10 Euro an die europäischen Nachbarn in Not – über die Mobilfunk-Rechnung.

Ferner gehen 500.000 Euro der Vodafone-Stiftung ins Kriegsgebiet. Die Gelder gehen an Krankenhäuser, das UN-Flüchtlingshilfswerk und lokale Hilfsorganisationen.

Zudem sind bis auf weiteres die Gespräche von Vodafone-Kunden in die Ukraine kostenlos, SMS ebenso. Das Roaming für Kunden in der Ukraine wurde ebenfalls zeitweilig ausgesetzt.

Diese beiden Maßnahmen haben auch die Deutsche Telekom und Telefonica ergriffen.

