Kommt das iPad Air 5 mit mehr Speicher fürs selbe Geld?

Das iPad Air 5 könnte mit M1-Chip kommen, dazu aber kommt womöglich noch eine weitere Änderung, die für den Kunden mehr als angenehm wäre: Sie betrifft die Speicherausstattung des neuen Modells.

Apple stellt in wenigen Stunden unter anderem wohl auch ein neues iPad Air 5 vor. Dieses neue Modell kommt angeblich mit M1-Chip, das wollen gestern Abend gut informierte Quellen erfahren haben, wie wir zuvor in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Diese Aussage wurde nun von einem weiteren Leaker im Umfeld gut informierter Kreise in Asien gestützt, von dort ist aber noch ein weiteres interessantes Detail zu hören.

Das iPad Air 5 kommt angeblich mit mehr Speicher fürs selbe Geld

Wie es heißt, wird Apple das iPad Air 5 mit 128 GB Speicher in der Einstiegskonfiguration vorstellen, damit würde sich der Speicher von den aktuellen 64 GB in der Basisvariante verdoppeln.

Der Preis soll allerdings nach wie vor bei 599 Dollar anfangen, damit erhielten Nutzer doppelt so viel Speicher für das selbe Geld – ein in Zeiten hemmungsloser Teuerungsraten für Verbraucher sicher sehr gern gesehener Umstand, sollte er sich denn bewahrheiten. In wenigen Stunden wissen wir mehr.

Es wird zudem damit gerechnet, dass das iPad Air 5 mit 5G-Unterstützung ausgeliefert werden wird, wie wir vor geraumer Zeit in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Weiterhin ist Center Stage und ein Upgrade auf 12 Megapixel Auflösung für die Kamera auf der Front für Videokonferenzen im Gespräch.

Ähnliche Beiträge