Zahlen angekündigt: Apple stellt Quartalsbilanz Ende April vor

Apple hat die Veröffentlichung der kommenden Quartalszahlen angekündigt. Diese werden Ende April vorgelegt. Im Vorfeld hatte Apple keinen Ausblick für das laufende Quartal geliefert, noch immer unter Verweis auf die unklare Marktlage..

Apple wird seine Zahlen für das laufende Quartal Ende April veröffentlichen, das hat das Unternehmen zuletzt mitgeteilt. Die Zahlen für das zweite Fiskalquartal 2022 werden am 28. April am Abend deutscher Zeit vorgestellt – an einem Donnerstag.

Apple wird wie üblich zunächst die Zahlen in schriftlicher Form veröffentlichen, sodann folgt der Conference Call mit Tim Cook und seinem Team, das sich den Fragen der Analysten stellt und mehr oder weniger zufriedenstellend Antworten gibt.

Apple hat keinen Ausblick auf Q2 vorgelegt

Im Rahmen der letzten Quartalskonferenz hat Apple erneut darauf verzichtet, einen Ausblick auf die Entwicklungen im zweiten Fiskalquartal vorzulegen. Seit Ausbruch der Pandemie liefert Apple diese Ausblicke nicht mehr. Allerdings stellte das Unternehmen erneut eine robuste Dynamik bei Umsatz und Gewinn in Aussicht.

Das letzte Quartal brach erneut alle Rekorde: Apple hatte mehr als 123 Milliarden Dollar erlöst. In diesem Zusammenhang hatten Cook und Co. erklärt, die jüngst vorgestellten Produkte Apples werden bei den Verbrauchern gut angenommen. Beim jüngst vorgestellten neuen iPhone SE könnte es allerdings anders sein, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

