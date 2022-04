iMovie mit Update: Magic Movie und Storyboards erlauben die schnelle Filmerstellung

iMovie für iOS hat ein größeres Update erhalten. Version 3.0 der Videosoftware bringt zwei neue Funktionen zur Erstellung von Filmen. Die Mac-Version von iMovie wurde ebenfalls aktualisiert, um die neuen Projekte zu importieren.

Apple hat seine Videosoftware iMovie für iOS mit einem größeren Update versorgt. Die Version 3.0 bringt neue Funktionen zur Erstellung von Video: Mit Magic Movie soll die Erstellung neuer Filmprojekte mit Untertiteln und Übergängen in wenigen Schritten gelingen, während mit Storyboard anhand von Vorlagen erzählerische Elemente eingebracht werden können.

Das ist neu in iMovie für iPhone und iPad

Die folgenden Neuerungen hat Apple für iMovie unter iOS in Version 3.0 eingeführt:

• Steige mit zwei ganz neuen Typen von Videoprojekten ein, lerne davon und lasse dich inspirieren: Magic Movie und Storyboards.

• Erstelle einen Magic Movie, um im Handumdrehen, mit nur einigen wenigen Schritten, eigene Videos mit Titeln, Übergängen und Musik zu erstellen und zu teilen.

• Wähle ein Album mit Fotos oder Videos aus und Magic Movie erstellt aus deinen Medien ein ausgefeiltes Video.

• Beginne mit einem Storyboard-Projekt, um deine Fähigkeiten beim Erzählen der Handlung zu verbessern, indem du eine Vorlage als Anleitung für die Videoerstellung verwendest.

• Wähle aus 20 Storyboards für beliebte Videoprojekte wie Kochen, DIY (Anleitungen), F&A (Fragen & Antworten), Produktbewertungen und Buchbesprechungen.

• Passe dein Storyboard an, verwalte deine Videos, indem du Aufnahmen hinzufügst und sie in der flexiblen Aufnahmenliste neu anordnest und gruppierst.

• Erlerne mit den Aufnahmetipps in den jeweiligen Storyboards verschiedene Arten der Aufnahmegestaltung sowie Erzähltechniken.

• Nimm Videos direkt für den jeweiligen Platzhalterclip des Storyboards auf oder füge Medien aus deiner Fotomediathek hinzu.

• Optimiere dein Magic Movie- oder Storyboard-Video mit 20 dynamischen Stilen, die Titellayouts, Schriften, Filter, Farbpaletten und Musik enthalten.

• Fahre fort, indem du Clips mit Werkzeugen zum Kürzen, Teilen und für das Cliptempo bearbeitest.

• Ändere Titel, nimm Voiceover-Erzählungen auf oder passe den Schärfentiefeneffekt bei Videoclips im Kinomodus* an, um deine Videos weiter zu individualisieren.

• Importiere Magic Movie- und Storyboard-Projekte in eine Timeline für iMovie für Mac oder Final Cut Pro**, um dein Projekt voranzutreiben.

• Sichere Magic Movie- und Storyboard-Videos in deiner Fotomediathek, sende sie mit „Nachrichten“ oder Mail an Freund:innen oder die Familie oder teile sie mit deinen Follower:innen auf Social-Media.

iMovie für den Mac wurde ebenfalls aktualisiert, sodass es die neuen Projekte der iOS-Version importieren kann. iMovie für Mac und iOS ist kostenlos erhältlich.

