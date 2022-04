Düstere Aussichten: Apple Watch-Blutdruckmessung 2024 ohne aussagekräftige Werte, Blutzuckermessung nicht absehbar

Die Apple Watch wird so bald keinen Blutdruck messen. Dieses Feature ist zwar in der Entwicklung, wird aber nicht in naher Zukunft fertig, sagen Experten. Zudem wird es auch dann nicht das liefern, was man sich zunächst davon erwartet.

Die Health-Funktionen der Apple Watch kommen nicht voran. Die letzte große Neuerung war die Einführung der EKG-Messung und das liegt jetzt schon bald vier Jahre zurück. Dann folgte noch die Blutsauerstoffmessung, die aber nicht als medizinische Funktion zertifiziert ist, dann folgte gar nichts mehr. Dabei bleibt es auch, so die Agentur Bloomberg.

In den kommenden Jahren sind keine Neuerungen bei den Hardware-Features im Health-Segment an der Apple Watch zu erwarten, das deutete sich schon im Herbst an, Apfellike.com berichtete. Die Messung des Blutdrucks sei in der Entwicklung, Apple komme aber nicht voran. Man könne mit der Genauigkeit der Messungen nicht zufrieden sein, schreibt Mark Gurman.

Ausblick: Blutdruckmessung frühestens in zwei Jahren, Blutzuckermessung vielleicht gar nicht

Das Feature der Blutdruckmessung könne frühestens im Jahr 2024 angeboten werden, heißt es weiter, es käme dann also in die Apple Watch Series 9. Doch auch dann ist es nicht das, was die Beschreibung zu versprechen scheint. Denn es werden wohl keine konkreten Blutdruckwerte angezeigt, stattdessen erfolge nur eine pauschale Warnung bei zu hohem Blutdruck. Wie viele Nutzer das als nützlich empfinden werden, steht dahin.

Noch düster sieht es bei der Blutzuckermessung aus: Hier habe Apple noch überhaupt keine Vorstellung, wann eine solche Funktionalität angeboten werden könnte. Nutzer sollten in den kommenden Jahren nicht damit rechnen.

