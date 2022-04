Nächster Stopp: Mars! „For All Mankind“ auf Apple TV+ geht bald weiter

Die Erfolgsserie „For All Mankind“ geht weiter. Im Juni kehren die Astronauten und Kosmonauten bei Apple TV+ auf den Bildschirm zurück. Nach einem weiteren Zeitsprung steht nun der Sprung zum Mars an.

Eine der erfolgreichsten Serien auf Apple TV+ wird bald fortgesetzt. Im Juni startet die dritte Staffel vn „For All Mankind“. Diese Serie gehörte zu den ersten Originals, mit denen Apples Streamingdienst Ende 2019 an den Start gegangen war. Der Start der zweiten Staffel verzögerte sich Pandemiebedingt auf Februar 2021.

Vergangenes Jahr wurde die Serie von Zeitungsredakteuren als beste Produktion des Jahres ausgezeichnet, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Das Rennen zum Mars ist eröffnet

In „For All Mankind“ erreicht die UDSSR vor den Amerikanern den Mond, es handelt sich also um eine alternative Geschichtsschreibung. Nicht genug damit, zudem haben die Russen auch Frauen in ihrem Raumfahrtprogramm, ein Umstand, der die NASA ins Mark trifft.

Die von Ronald D. Moore kreierte Serie geht in der zweiten Staffel nach einem Zeitsprung in den 80er Jahren weiter, nun steht der Kampf um die Ressourcen des Mondes an. In der dritten Staffel nun schreiben wir die frühen 90er Jahre, die Raumfahrtprogramme von USA und UDSSR greifen nach dem roten Planeten.

Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña und Wrenn Schmidt sind ab kehren am 10. Juni auf Apple TV+ zurück, einem Freitag. Von da an läuft jeweils eine neue Folge an jedem Freitag.

