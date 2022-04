Paukenschlag: Elon Musk will Twitter vollständig kaufen und privatisieren

Das ist ein Hammer: Der Tesla-CEO und SpaceX-Gründer Elon Musk möchte Twitter vollständig übernehmen. Nachdem er bereits größter Einzelaktionär des Kurznachrichtendienstes geworden war, möchte er nun 100% der Aktien an Twitter erwerben. In weiterer Folge plant er eine Privatisierung des Unternehmens.

Elon Musk möchte Twitter vollständig übernehmen, das geht aus einem Brief hervor, der der US-Börsenaufsicht vorgelegt werden musste und aus dem US-Medien zitieren. Darin bietet er den Kauf aller Anteile von Twitter zu einem Kurs von 54,20 Dollar an. Zuletzt hatte Elon Musk seinen Anteil an Twitter bereits auf knapp 10% aufgestockt, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Twitter soll sein Potenzial zur Förderung der Meinungsfreiheit ausnutzen

In seinem Brief schreibt er weiter, Twitter solle seinem Potenzial gerecht werden, der weltweiten Meinungsfreiheit stärker zu dienen, dies sei in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Tatsächlich ist aber fraglich, wie der Umstand, dass Twitter womöglich unter der alleinigen Kontrolle eines Menschen – des derzeit reichsten Menschen der Welt noch dazu – stehen könnte, der Meinungsfreiheit sonderlich gut tun kann.

Die Twitter-Aktie reagierte zunächst erwartungsgemäß positiv auf diese Verkündung, das Papier konnte im US-Handel vorbörslich um knapp 12% zulegen. Ob die Übernahme zu den genannten Konditionen tatsächlich stattfinden wird, ist aktuell noch offen.

