Update: Apple aktualisiert die AirTags

Apple hat ein neues Software-Update für die AirTags auf den Weg gebracht: Ab sofort rollt die neue Version auf die Tracker der Nutzer aus. Bis alle AirTags das Update erhalten haben, könnte es allerdings eine Weile dauern. Es ist noch nicht klar, welche Neuerungen das Update der AirTags mit sich bringt.

Apple hat heute Abend auch ein Update für seine AirTags veröffentlicht. Ab sofort rollt eine neue Version auf die münzgroßen Tracker des Unternehmens. Die AirTags werden auf die Version 1.0.391 mit der Build-Nummer 1A301 aktualisiert. Zuvor wurde die Version 1.0.291 mit der Build-Nummer 1A291e verwendet.

Noch keine Details zu neuen Funktionen des Updates bekannt

Apple hatte schon verschiedentlich Updates für die AirTags veröffentlicht. Diese führten zum Teil verschärfte Anti-Stalking-Funktionalitäten ein, nachdem die AirTags aufgrund eines erheblichen Missbrauchspotenzials in die Kritik geraten waren, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Apple hat inzwischen auch eine App für Android veröffentlicht, mit der diese nach unautorisierten AirTags in ihrer Nähe suchen können.

Derzeit ist noch nicht klar, welche Neuerungen oder Änderungen die neue Version auf die AirTags bringt. Bis alle AirTags aktualisiert wurden, könnte es allerdings einige Wochen dauern, da die Updates stets in Wellen verteilt werden. Den Stand der Softwareversion könnt ihr in der Wo ist-App im Reiter Objekte in den Eigenschaften des jeweiligen AirTags einsehen.

Ähnliche Beiträge