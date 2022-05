Touch-Apple Pencil: Patent beschreibt neue Funktionen für den Stift

Apple könnte den Apple Pencil in Zukunft mit einer erweiterten Touch-Eingabe ausstatten, ein entsprechendes Patent beschreibt diese Möglichkeit. Für Apple wäre das eine sinnvolle Ergänzung der Stift-Funktionalität für die Bedienung eines Geräts, an dem der Nutzer mit dem Stift arbeitet.

Apple hat den Apple Pencil bereits geraume zeit nicht mehr aktualisiert. Der Apple Pencil 2 erhielt die neue Option, per Doppeltipp Objekte auszuwählen oder den Funktionsmodus zu wechseln, doch ein Patent beschreibt nun eine weitergehende Touch-Bedienung.

Dieses Patent, das bereits Anfang 2020 beantragt und erteilt wurde, wurde unlängst ein wenig aktualisiert. Es beschreibt einen Touch-Modus für einen zukünftigen Apple Pencil, der dem Nutzer das Leben erleichtern soll.

Wie ein Touch-Stift dem Nutzer helfen könnte

So spricht Apple in dem Patent von der Möglichkeit, über eine Touch-Eingabe ein Gerät wie ein iPad zu bedienen, an dem der Nutzer mit einem Stift arbeitet. Dahinter steht die Überlegung, dass ein Nutzer wohl nicht geneigt ist, ein iPad mit Touch-Eingaben am Bildschirm zu bedienen, während er gerade den Stift in der Hand hält.

Der Pencil soll in der Lage sein, Touch-Gesten direkt am Griffstück entgegenzunehmen und dabei auch von der statischen Berührung durch die haltende Hand zu unterscheiden. Hierzu könnte ein kapazitiven Sensor zum Einsatz kommen.

Ob und wann ein solcher Apple Pencil mit Touch-Steuerung allerdings auf den markt kommt, ist völlig offen. Apple patentiert stets eine ganze Reihe von Ideen und Konzepten, längst nicht alle schaffen es jemals in ein Produkt für Endkunden.

Ähnliche Beiträge