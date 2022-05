AirPods Pro 2: Noch immer mit Lightning und im zweiten Halbjahr am Markt?

Apple könnte die AirPods Pro 2 in den nächsten Monaten auf den Markt bringen. Sie sollen in der zweiten Jahreshälfte in die Massenfertigung gehen und zwar vor allem in Vietnam. Allerdings dürften einige Kunden enttäuscht werden.

Die AirPods Pro sind dringend überfällig für ein Update. Das initiale Modell wurde seit seiner Einführung vor drei Jahren nicht mehr aktualisiert. Das dürfte sich allerdings bald ändern: In der zweiten Jahreshälfte sollen die AirPods Pro 2 in die Massenfertigung gehen, schreiben aktuell Analysten von TF International Securities.

Die neuen AirPods Pro 2 werden in der Hauptsache in Vietnam produziert, wie sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ausführen. Das passt zu früheren Informationen, wonach Apple sich aktuell bemüht, eine größere Unabhängigkeit von China zu realisieren. Dort schlägt der Lockdown aufgrund der restriktiven Corona-Maßnahmen gerade brutal in Apples Zeitpläne.

Die neuen AirPods Pro sollen immer noch mit Lightning kommen

Apple wird allerdings die neuen AirPods Pro 2 nach wie vor mit dem Lightning-Stecker im Lade-Case ausstatten, heißt es in der zuletzt veröffentlichten Einschätzung. Diese Prognose kommt ein wenig überraschend, wurde doch vor nicht allzu langer Zeit noch aus der selben Richtung verlautbart, Apple bereite sich darauf vor, in Bälde auch weitere Produkte von Lightning auf USB-C umzustellen, darunter auch das Case für die AirPods.

Wie es zuvor von Mark Gurman bei Bloomberg hieß, soll auch das iPhone mit USB-C bereits intern bei Apple getestet werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Wenn nun die neuen AirPods Pro noch einmal mit einem Lightning-Case kommen, dürfte die Umstellung auf USB-C deutlich langsamer verlaufen, als vor kurzem noch erwartet worden war.

Die AirPods Pro 2 sollen unter anderem mit neuen Health-Features und einem überarbeiteten und etwas kompakterem Design erscheinen.

