WhatsApp hat jetzt auch Reaktionen: Seht ihr sie schon?

WhatsApp hat die neuen Reaktionen heute offiziell eingeführt. Allerdings wird das Feature Schritt für Schritt für alle Nutzer ausgerollt. Stand jetzt ist es noch nicht in der Redaktion angekommen. Wie sieht es bei euch aus?

WhatsApp hat heute ein neues Feature offiziell gestartet: Die Reaktionen können ab sofort von einigen ersten Nutzern verwendet werden. Mark Zuckerberg hat den Start des Features auf seiner Facebook-Seite heute bestätigt.

Auch der WhatsApp-Chef hatte das neue Feature bereits zu verschiedenen Gelegenheiten angekündigt.

Zum Launch sind einige wenige Emojis wie Daumen hoch oder ein lachender Emily verfügbar. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen noch viele weitere Reaktionen hinzugefügt werden.

WhatsApp rollt die neue Funktion in Wellen au

s

Das neue Feature zeigte sich in den letzten Monaten bereits zu verschiedenen Gelegenheiten in Betas, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten, deutlich über ein Jahr bastelte WhatsApp an den Reaktionen, die schon seit Jahren in iMessage, Facebook, Snapchat und Instagram zum Standard gehören.

Zum Start sind sie allerdings nur bei wenigen Nutzern angekommen. In der Redaktion wird uns das Feature noch nicht angeboten. Bis alle Nutzer die Funktion erhalten haben, wird es wohl noch einige Wochen dauern.

Habt ihr die Reaktionen schon erhalten?

