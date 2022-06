Ab heute: Die Maskenpflicht im Apple Store ist zurück – für Mitarbeiter

Corona ist noch nicht vorbei: Seit einigen Wochen steigen die Infektionszahlen vielerorts wieder. Apple hat nun reagiert. In einigen Läden ist die Maskenpflicht zurück – zunächst nur für Angestellte.

Apple gehörte schon seit Ausbruch der Corona-Pandemie zu den Unternehmen mit den strengsten Pandemieauflagen. Desinfektion und Fiebermessung für alle Apple Store-Besucher gehörten lange zum Standardprogramm am Eingang vieler Ladengeschäfte des Unternehmens auf der ganzen Welt – und natürlich die Maske. Über knapp zwei Jahre mussten Store-Besucher in den aller meisten Apple Stores eine Maske tragen.

Inzwischen ist diese Vorgabe zumindest in den meisten Ländern, darunter auch Deutschland sowie die USA, wieder aufgehoben. Doch mancherorts kehrt die Maskenpflicht nun zurück.

Ab heute: Apple führt die Maskenpflicht für Mitarbeiter im Apple Store in Frankreich wider ein

Ab heute müssen zumindest die Mitarbeiter im Apple Store wider eine Maske tragen, wenigstens in einigen Läden in Frankreich, wie aus entsprechenden Berichten hervorgeht. Ob diese Vorgabe auch für die Besucher eingeführt werden wird und falls ja, in welchen Stores dies der Fall sein wird, ist noch nicht klar.

Apple ging vielerorts deutlich über die gesetzlichen Regelungen hinaus, in den USA wurde die Maskenpflicht im Laufe der letzten Jahre, abhängig von der Infektionsdynamik, verschiedentlich ausgesetzt, wieder eingeführt und neuerlich aufgehoben..

In Deutschland droht aktuell eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen für die kalte Jahreszeit.

