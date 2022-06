Chrome fürs iPhone lernt Übersetzen und macht das Surfen sicherer

Google Chrome bringt neue Features auf das iPhone. Nutzer sollen im Browser in Zukunft noch besser vor Malware und Phishing geschützt werden. Zudem neu ist die Möglichkeit zur Übersetzung von Webseiten.

Google spendiert seinem Browser Chrome einige neue Funktionen für die iPhone-Version an. Die muss zwar zwangsweise den WebKit-Unterbau von Apple verwenden, kann sich aber bei Features und Design abgrenzen. Neu in Chrome für iOS ist laut Google in der kommenden Version die Sicherheitsverbesserung Enhanced Safe Browsing. Dieser Modus ist bereits eine Weile in der Version für den Desktop und unter Android verfügbar.

Chrome warnt hierbei proaktiv vor Webseiten, die bekannt dafür sind, Malware zu verbreiten oder Nutzerdaten durch Phishing abzugreifen, Chrome bezieht diese Informationen mittels Abgleich mit einer entsprechenden Datenbank.



Übersetzungen und Kurzbefehle in Chrome

Ebenfalls neu: Eine auf Machine Learning basierende Übersetzung von Webseiten, Safari bietet ebenfalls seit geraumer Zeit eine Website-Übersetzung in verschiedene Sprachen.

Mit den Chrome Actions können Nutzer kleine Kurzbefehle in die Adressleiste eingeben und so etwa schnell den Verlauf löschen oder einen neuen Inkongnito-Tab öffnen. Zudem ergänzt Chrome eine verbesserte Passwortverwaltung, die Formulare für die Anmeldung an Onlinedienstne bald auch automatisch ausfüllt.

In der letzten Aktualisierung brachte Chrome für iOS folgende Neuerungen mit:

• Du kannst Kamera- und Mikrofonberechtigungen für bestimmte Websites über die Kamera- und Mikrofonsymbole in der Adressleiste verwalten. • Du kannst iCalendar-Dateien aus iCal herunterladen und deinem Google Kalender hinzufügen. • Chrome entfernt doppelte „Neuer Tab“-Seiten im Hintergrund. • Verbesserte Stabilität und Leistung.

