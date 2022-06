Im iPad Pro 2022: Bessere Kamera, M2 und MagSafe?

Das iPad Pro dürfte noch in diesem Jahr ein weiteres Update erhalten. Im Fokus soll einmal mehr die Kamera stehen – so fragwürdig der Nutzen einer Highend-Kamera am iPad auch sein mag. Daneben ist auch Wireless Charging ein mögliches neues Feature. Welche Features würdet ihr euch im iPad Pro wünschen?

Apple wird dieses Jahr wohl neuerlich Updates für seine iPad-Linie veröffentlichen. So steht möglicherweise der endgültige Abschied von Lightning am iPad an, wenn die Schnittstelle von Apple auch aus dem Einsteiger-Modell verschwindet, worauf aktuell einiges hindeutet, Apfellike.com berichtete. Doch am Premium-Ende des Lineups werde sich ebenfalls etwas tun, prognostiziert Mark Gurman von Bloomberg.

Ein iPad Pro mit Wireless Charging soll kommen

Apple werde ein iPad Pro 2022 vorstellen, das mit einer nochmals verbesserten Kamera aufwarten soll, so der für gewöhnlich gut informierte Redakteur. Apple hatte die Kamera im iPad Pro schon verschiedentlich aufgewertet.

Das neue iPad Pro soll zudem mit Wireless Charging erscheinen, möglicherweise auch in Form von MagSafe. Zudem werde der neue M2-Chip in das iPad Pro einziehen. Dessen Leistung hatte Apple auf der WWDC 2022 angepriesen und von einem Plus von rund 18% im Vergleich zum M1 gesprochen. Erste Benchmarks zeigen: Diese Versprechen waren nicht übertrieben, Apfellike.com berichtete.

Das neue iPad Pro könnte im Herbst diesen Jahres im Rahmen einer Keynote zusammen mit den neuen Modellen des iPhone 14 vorgestellt werden.

Was würdet ihr euch an Neuerungen im kommenden iPad Pro wünschen? Teilt eure Meinung!

