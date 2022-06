iOS 16: Neuer Sperrbildschirm, neue Nachrichten-Features, mehr

Apple hat heute Abend iOS 16 vorgestellt. Die neue Hauptversion des kommenden Systems bringt einige substanzielle Neuerungen für iPhone-Nutzer, dasu zählen etwa Widgets auf dem Lockscreen und neue Features für iMessage – ein Überblick.

Apple hat am heutigen Abend erwartungsgemäß iOS 16 vorgestellt. Die neue Version des iPhone-Betriebssystems bringt tatsächlich allerhand Neuerungen, diese wurden teils erwartet, teils sind sie überraschend.

Neues bei Nachrichten

Endlich! In der Nachrichten-App können Nutzer nun Nachrichten nach dem Senden nachträglich noch löschen, wie etwa bei WhatsApp oder Telegram.

Auch können Nutzer Nachrichten nun nach dem Versenden noch bearbeiten, um Tippfehler zu beseitigen. Wichtig auch: Nutzer können jetzt Nachrichten für sich als ungelesen markieren.

Der neue Sperrbildschirm

Der ist tatsächlich grundlegender aufgepeppt worden: Apple bringt Widgets auf den Sperrbildschirm.

– Nutzer können Farben und Schriftarten individuell einstellen.

– Mehrere Lockscreens können erstellt werden, etwa abhängig von der Uhrzeit.

– Per Long-Tap können Nutzer die Anpassungen vornehmen.

– Neue Widgets auf dem Sperrbildschirm, etwa für Wetter oder Musik, stellen zusätzliche Informationen dar. Sie können in Vollbild laufen, etwa beim Musik-Playback.

– Live-Aktivitäten können kommende Ereignisse wie eine Uber-Fahrt oder ein Sportereignis anzeigen.

Der Fokus wird per API geöffnet, sodass Entwickler eigene Filter für ihre Apps bereitstellen können, Safari und andere Apple-Apps können ebenfalls per Fokus angepasst werden, sodass nur bestimmte Unterhaltungen oder Tabs erfasst werden.

Neues beim Diktieren

Das neue Diktieren läuft auf dem Gerät und kann Emojis und erstmals auch Satzzeichen erkennen. Es soll nahtlos zwischen Text- und Spracheingabe wechseln.

Live Text funktioniert jetzt in Videos und der Übersetzen-App. Eine neue Live Text-API für Entwickler erlaubt zusätzliche Nutzungen.

Apple Pay Later: Ratenzahlungen kommen

Apple bringt mit Apple Pay Later eine Ratenzahlung für Apple Pay. Nutzer können zinsfreie Ratenzahlungen in bis zu vier Zahlungen auf sechs Wochen gestreckt tätigen und diese in Wallet verwalten.

Weitere 11 US-Staaten akzeptieren den Ausweis/Führerschein im Wallet und Apple bringt das Teilen von Schlüsseln.

Eine Altersverifizierung in der Wallet-App soll auch kommen.

Neues in Karten

Apple Maps bringt die letzten Neuerungen unter anderem mit Umschauen in 11 weitere Länder, darunter Liechtenstein, die Schweiz und Neuseeland.

Siri kann beim Fahren genutzt werden, um neue Routenpunkte zu ergänzen.

MapKit kann von Entwicklern zum Zugriff auf die neuen Kartendaten genutzt werden.

Weitere Neuerungen in iOS 16

Viele weitere Neuerungen sind nur für Nutzer in den USA relevant, darunter der Sport-Newsticker für Apple News.

Das Einrichten eines neuen iPhones als Gerät für Kinder wird deutlich erleichtert und beschleunigt. Kinder können nun etwa per iPhone um mehr Bildschirmzeit bitten, die von den Eltern freigegeben werden kann.

iOS 16 bringt neue, geteilte iCloud-Fotoalben: Nutzer können einstellen, wer in der Familie Zugriff hat und etwa Bilder bearbeiten kann.

Der neue Sicherheitscheck erlaubt das Zurückrufen von Zugriffsberechtigungen durch andere, wie etwa Partner, um sich aus toxischen Beziehungen zu lösen. Nutzer können auch alle anderen verknüpften Apple-Geräte mit einem Klick von der eigenen Apple-ID abmelden.

iOS 16 wird final für alle Nutzer im Herbst freigegeben.

