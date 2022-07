Apple Watch noch größer? Eine dritte Displaygröße soll kommen

Die Apple Watch könnte noch ein wenig größer werden: Das kommende Modell soll in mehr als nur zwei Displaygrößen erscheinen. Die neue größte Uhr wäre ein echter Klopper.

Apple bietet die Apple Watch bislang in zwei Größen an, wobei das Display mit der Apple Watch Series 7 noch einmal etwas größer wurde. Die kommende Generation könnte allerdings noch ein wenig an Größe zulegen, das glaubt der Analyst Ross Young.

Der Displayexperte der Beratungsfirma DSCC geht davon aus, dass Apple eine zusätzliche Größe einführen wird. Die aktuellen Größen 41 und 45 mm sollen bleiben, zusätzlich soll aber noch eine 50 mm-Version angeboten werden.

New size is larger, 1.99”.

Kommt eine Riesen-Apple Watch?

50 mm oder 1,99 Zoll wären tatsächlich eine Ansage. Größere Displays machen bestimmte Anwendungen auf der Apple Watch besser nutzbar, auch Eingaben von Text werden dadurch einfacher. Auf der anderen Seite sind zu große Modelle auch nicht bei allen Nutzern beliebt.

Apple wird laut Aussage anderer Analysten erstmals in größerem Umfang auf den chinesischen Zulieferer Luxshare setzen, um die Apple Watch fertigen zu lassen. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass Apple einen Körpertemperatursensor für die Apple Watch bringen könnte. Zu weiteren neuen Funktionen zählt ein Energiesparmodus wie am iPhone. Bei der Leistung gibt es allerdings wohl wenig neues, Apfellike.com berichtete. Hier soll Apple den Chip von 2020 noch einmal nutzen.

