Apple Music verschenkt Beats-Kopfhörer an Studenten

Apple versucht aktuell, Studenten für ein neues Abo von Apple Music zu ködern. Hierfür verschenkt das Unternehmen Beats-Kopfhörer für neue Abonnenten. Diese Aktion folgt auf eine jüngst vorgenommene Preiserhöhung für Apple Music für Studenten.

Apple Music soll für Studenten wieder attraktiver werden. Der Streamingdienst lockt seit kurzem neue Kunden mit kostenlosen Kopfhörern. Wer eine Studentenmitgliedschaft abschließt, erhält unter bestimmten Bedingungen kostenlose Beats angeboten, wie unlängst Beobachter auf Twitter notiert haben.

Danach läuft diese Aktion wenigstens schon seit dem 22. Juni. Der Kunde erhält nach 30 Tagen eine E-Mail mit den Angebotsbedingungen. Die erste Monatsmitgliedschaft muss zu diesem Zeitpunkt bereits bezahlt sein.

Die Aktion läuft aktuell noch nicht bei uns

Verschenkt werden die günstigsten Beats-Kopfhörer, die Beats Flex. Diese werden in den USA zu einem Preis von 69 Dollar verkauft.

Die Aktion läuft derzeit auch nur in den USA und Großbritannien. Es ist allerdings denkbar, dass das Angebot auch noch in weitere märkte kommt. Zuletzt hatte Apple die Preise für Apple Music für Studenten erhöht, Apfellike.com berichtete. In Deutschland kostet der Dienst nun 5,99 Euro im Monat. Ob auch der reguläre Tarif von Apple Music perspektivisch teurer wird, bleibt noch abzuwarten. Derzeit ist eine schwierige Zeit zur Durchsetzung höherer Preise. Die hohe Inflation lässt die Verbraucher in vielen wichtigen Schlüsselmärkten ihre Ausgaben überdenken. Streamingdienste verloren so in Großbritannien im letzten Quartal etwa eine Million Kunden, vorwiegend aus Gründen der hohen Inflation.

