Keynote-Spekulationen: Wann zeigt Apple das iPhone 14?

Apples iPhone 14 erscheint in wenigen Monaten, voraussichtlich im September, aber wann genau? Ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt, es gibt aber Ansatzmöglichkeiten für begründete Spekulationen.

Apple wird in wenigen Wochen sein neues iPhone 14 vorstellen. Der Marktstart wird im September erwartet, wie eigentlich meistens in den letzten Jahren. Lediglich in zwei Jahren fiel Apple hier aus seiner selbst gewählten Rolle. Anhand eines Blicks auf die letzten Jahre, lassen sich begründete Vermutungen anstellen, wann das kommende iPhone erscheint.

Wann steigt Apples September-Keynote?

Im Jahr 2020 erschien das iPhone 12 im Oktober, am 23. Oktober 2020 erfolgte der Marktstart, die Verzögerung war den Auswirkungen von Corona geschuldet. 2017 stellte Apple die neuen iPhones zwar im September vor, das iPhone X ging allerdings erst deutlich später, im November 2017, in den Verkauf. Es war das erste iPhone mit Face ID und einer Notch.

Das iPhone 13 startete am 23. September 2021 in den Verkauf, beim iPhone 11 war es der 20. September 2019. Das iPhone Xs wurde am 21. September in die Shops gebracht.

Wenn auch in diesem Jahr die Keynote kurz vorher stattfindet, könnte Apple sie am ersten oder zweiten Dienstag im Monat abhalten – Apple hat eine Vorliebe für Keynote an Dienstagen. Da der erste Montag im September ein Feiertag ist, könnte die Keynote auf den 13. September fallen. Der Verkaufsstart könnte dann wenige Tage später erfolgen.

Erwartet werden in diesem Herbst vier neue iPhones. Ein iPhone 14 Mini wird es wohl nicht geben. Punkten sollen vor allem die Pro-Modelle mit neuen Features wie einem Always-On-Display und einer 48 Megapixel-Kamera. Auch die Notch entfällt und wird durch ein neues Pill + Hole-Design ersetzt.

Ähnliche Beiträge