Wird das iPhone 14 schwer lieferbar? Bestellungen angeblich gekürzt

Wird das iPhone 14 im September eine knappe Ware? Apple soll angeblich gezwungen gewesen sein, seine Bestellungen zu kürzen. Grund dafür ist eine nach wie vor angespannte Situation in der Lieferkette.

Apple wird sein iPhone 14 im September auf den Markt bringen, doch die Verfügbarkeit ist möglicherweise begrenzt. Der Hersteller soll angeblich gezwungen gewesen sein, die Menge seiner Bestellungen zu reduzieren, das berichtete die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Industriequellen. Danach habe Apple rund 10% seiner Bestellungen des iPhone 14 streichen müssen.

Der Halbleitergigant TSMC hatte Probleme, die Orders dreier Großkunden zu erfüllen, die daraufhin nicht wie geplant in der Produktion ihrer Produkte fortfahren konnten – einer davon soll Apple sein.

Knappheit dürfte sich später entspannen

Apple könnte rund 100 Millionen Einheiten des iPhone 14 absetzen. Vor allem in China steuert Apples kommendes Modell auf einen starken Start hin, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Und TSMC ist zuversichtlich für das restliche Jahr.

Apple dürfte somit in der Lage sein, die Knappheit der kommenden iPhone-Generation im weiteren Jahr zu verringern. Wann das neue Modell vorgestellt werden könnte, lest ihr in dieser Meldung. Erwartet werden in diesem Jahr wiederum vier Varianten. Ein iPhone 14 Mini wird es wohl nicht geben. Die Top-Features des iPhone 14 sind eine 48 Megapixel-kamera, ein Always-On-Design und ein neues Design der Front – alle nur in den beiden Pro-Modellen des iPhone 14 erhältlich.

Ähnliche Beiträge