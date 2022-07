Netflix zeigt bald Werbung und Microsoft plant sie

Netflix will in Zukunft Werbung in die Filme und Serien einblenden. Hierfür hat man nun einen Partner gefunden: Microsoft wird für Netflix die Anzeigenkampagnen gestalten und durchführen.

Amazon Prime tut es, Apple TV+ zeigt zumindest kurze Hinweise auf Originals vor dem Start einer Sendung, doch bei Netflix wird es bald auch Werbung im laufenden Programm geben, von seinem ehernen Grundsatz der absoluten Werbefreiheit hatte sich der Streamingdienst vor Monaten schon verabschiedet, nachdem Netflix unter Druck geraten war, weil es einen ersten Kundenschwund seit zehn Jahren hinnehmen musste und eine weitere Abwanderung von Zuschauern zu erwarten steht.

Microsoft veranstaltet die Werbung für Netflix

Nun hat man einen Partner für sein neues Werbegeschäft gefunden, das hat Netflix unlängst mitgeteilt. Microsoft werde die Kampagnen planen und durchführen, der Windowskonzern biete die perfekten Voraussetzungen, um sowohl Netflix ein guter Partner zu sein, als auch die Bedürfnisse der Nutzer in Sachen Privatsphäre zu befriedigen.

immerhin, die Werbung läuft in Zukunft nur in einem neuen, noch nicht angekündigten Tarif, der günstiger ist als der bisherige Basistarif. Dieser ist allerdings mit seinen 480P Auflösung und einem einzigen Profil auch kaum für die breite Masse attraktiv. Kein anderer Streamingdienst verlangt zusätzliche Gebühren für eine bessere Bildqualität. Wer Netflix mit mehreren Profilen, 4K und HDR nutzen möchte, zahlt monatlich inzwischen fast 20 Euro. Damit ist Netflix der teuerste Streamingdienst am Markt.

