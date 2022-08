Gerücht: Einsteiger-iPad mit Touch ID in Power-Button?

Apples neues iPad 10 kommt mit einer Änderung, die es näher an das iPad Air und iPad Mini heranbringt: Der Touch ID-Sensor soll nämlich in den Power-Button verlegt werden, das zumindest behaupten Quellen aus der Lieferkette. Ob es freilich tatsächlich so kommt, ist noch völlig unklar.

Apples Herbst wird reich an neuen Produkten. Zunächst wird wohl das neue iPhone 14-Lineup vorgestellt. Es könnte im Rahmen einer September-keynote am 07. 09. vorgestellt werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Später dann werden auch neue iPad-Modelle erwartet. Diese sollen allerdings erst im Oktober auf den Markt gebracht werden.

Unter den neuen iPads befindet sich dem Vernehmen nach auch das neue iPad 10, das aktualisierte Einsteiger-Modell, von dem vor kurzem erste Renderings aufgetaucht sind. Der Lightning-Anschluss wird wohl durch USB-C ersetzt, der Klinkenanschluss fällt weg, doch noch eine weitere Änderung könnte es geben.

Wandert der Touch ID-Sensor in den Power-Button?

Der Touch ID-Sensor soll aus der Home-Taste in den Power-Button oder auch Side-Button wandern, behauptet ein japanisches Blog, das für Spekulationen auf Basis von Informationen aus der Lieferkette bekannt ist und dabei ebenso oft richtig, wie vollkommen falsch liegt.

Die aufgetauchten Renderings lassen hierüber keinen klaren Schluss zu, möglich wäre tatsächlich, dass das iPad 10 mit einem Design kommt, das dem des iPad Air oder iPad Mini angenähert ist. Der Home-Button könnte entfallen, dann würde das Display auch größer ausfallen können. Mit einem Panel von 1,5 Zoll Diagonale wäre in diesem Fall zu rechnen. Zugleich soll das iPad 10 mit dem A14 Bionic-Chip angetrieben werden und auch den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützen.

