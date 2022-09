Befreiung von der Maskenpflicht: Corona-Warn-App mit neuem Update

Die Corona-Warn-App hat ein weiteres Update erhalten. Die Anwendung unterstützt jetzt die umstrittene Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Diese befreit Personen unter anderem von der Maskenpflicht, wenn dies durch ihren Impfstatus angezeigt ist.

Nach einiger Zeit hat sich die Corona-Warn-App erneut zurückgemeldet. Die Anwendung für iPhone und Android hat ein weiteres Update erhalten. Sie wurde nun mit der Unterstützung für die jüngsten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ausgestattet.

Diese beinhaltet unter anderem gewisse Sonderregelungen, die Personen unter anderem von der Maskenpflicht befreien, wenn sie einigermaßen frisch geimpft sind.

Diese Neuerungen bringt die Corona-Warn-App in ihrem jüngsten Update

Nachfolgend die Informationen zu den jüngsten Neuerungen, die die Entwickler der Corona-Warn-App unlängst implementiert haben:

Dieses Update bietet Ihnen neben Fehlerbehebungen folgende neue Funktionen:

In der App kann angezeigt werden, ob Sie in Ihrem Bundesland verpflichtet sind, an bestimmten Orten eine Maske zu tragen oder davon befreit sind. Diese Anzeige erscheint erst, wenn Ihr Bundesland erweiterte Regeln zur Maskenpflicht beschließt.

Sofern das Bundesland, in dem Sie sich aufhalten, eine Maskenpflicht angeordnet hat, befreit Sie ein negativer Schnell- oder PCR-Test bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie in gastronomischen Einrichtungen für 24 Stunden von dieser Maskenpflicht. Ein unbeaufsichtigt durchgeführter Selbsttest genügt nicht. Ihr Bundesland kann regeln, dass Sie auch durch Impfungen oder Genesung (wenn diese höchstens drei Monate zurückliegen) von der Maskenpflicht befreit sind.

Eine Befreiung von der Maskenpflicht gilt nicht im öffentlichen Personenfernverkehr, in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und für Patientinnen und Patienten in Arztpraxen.

Sollten Ihre in der App hinterlegten COVID-Zertifikate ausreichen, um Sie in Ihrem Bundesland von der Maskenpflicht zu befreien, färbt sich Ihr Zertifikat grün. Ihre Befreiung von der Maskenpflicht in Ihrem Bundesland kann durch einen Scan Ihres QR-Codes mithilfe der CovPassCheck-App nachgewiesen werden.

