iPhone 14: Neustarts während des Ladevorgangs, bei euch auch?

Das iPhone 14 leidet unter noch so einigen Problemen. Eins davon zeigt sich vor allem während des Aufladens. Die Geräte verschiedener Nutzer starten dann umplanmäßig neu. Wie viele Nutzer betroffen sind, ist nicht klar, habt ihr dieses Problem auch?

Apple hat seine neuen iPhones mit einer Reihe von Kinderkrankheiten auf den Markt gebracht. Diese betreffen etwa die Kamera und den Akkuverbrauch, beides löste bei Kunden in den letzten Wochen Frustration aus. Doch auch abseits dieser Baustellen klemmt es an der einen oder anderen Stelle. So neigen einige iPhones etwa dazu, in manchen Situationen spontan neu zu starten, wie es Nutzer unter anderem in den sozialen Medien berichten.

Die Geräte werden dann zumeist während des Ladevorgangs neu gestartet, dabei ist sowohl das Aufladen per Kabel, wie auch per MagSafe betroffen.

Apple hilft mit wertlosen Tipps

Einige Nutzer wandten sich mit der Bitte um Hilfe an Apple und erhielten dort auch umgehend wenig hilfreiche Tipps. Das Gerät aus dem Wiederherstellungsmodus neu aufsetzen, wurde ihnen etwa empfohlen – eine Sache, die umständlich ist und die man nur auf sich nehmen sollte, wenn einem gar nichts mehr einfällt und das Problem wirklich schwerwiegend ist. Und im vorliegenden Fall half es noch nicht einmal.

Auch wurde Nutzern empfohlen, das optimierte Den zu deaktivieren und die App von Eufy zu deinstallieren. Sicher beides gut gemeinte Tipps, doch waren sie auch nicht hilfreich.

Andere Nutzer beobachteten, dass das beschriebene Verhalten vor allem bei einem Akkustand zwischen 90% und 95% auftrat. Ob Apple dieses Problem schon auf dem Zettel hat oder nicht, ist nicht klar. Habt ihr dieses Verhalten bei euren Geräten auch beobachtet? Teilt gern eure Erfahrungen.

