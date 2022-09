Neue Beta: Apple verteilt iOS 16.1 in erster Testversion an Entwickler

Apple startet in den nächsten Beta-Zyklus. Es geht weiter mit iOS 16.1 Beta 1. Ein strammes Tempo ist auch nötig, immerhin hat Apple in altbewährter Tradition wieder ein neues System-Hauptupdate veröffentlicht und versprochene Funktionen nicht geliefert. Die müssen noch nachgetragen werden. Bemerkt ihr Neuerungen in der neuen Beta?

Weiter geht’s mit neuen Betas: Diesmal auf Basis von iOS 16. Heute Abend hat Apple iOS 16.1 Beta 1 an die Entwickler verteilt. Das Die neue Testversion kann ab sofort von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden.

Hierzu muss das Profil für Tests von iOS 16 geladen und installiert sein. iOS 16 war erst am Montag für alle Nutzer veröffentlicht worden.

Noch eine Reihe unfertiger Features müssen fertiggestellt werden

Derzeit ist noch nicht klar, was es an Neuheiten in iOS 16 Beta 1 geben wird, allerdings hat Apple noch eine Liste unvollendeter Features, die es – mal wieder – nicht in die .0-Version geschafft haben.

Dazu zählen etwa die geteilten iCloud-Foto-Mediatheken, die Live-Aktivitäten samt ihrer Schnittstelle, die Unterstützung von Matter und das verrückte Laden mit grünem Strom, das es hierzulande aber zunächst ohnehin nicht geben wird.

Probiert ihr die neue Beta aus? Lasst uns eure Beobachtungen gern wissen.

Ähnliche Beiträge